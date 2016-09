Alpha Bank Albania hedh në treg oferta fantastike për produktet e kredisë!

Alpha Bank Albania është një ndër bankat më novatore kur flitet për risinë që sjell në produktet dhe ofertat e saj. Gjatë muajve të fundit Alpha Bank Albania ka hedhur vazhdimisht në treg oferta të shumta lidhur me produktet e kredisë për klientët individë, oferta këto që u mundësojnë klientëve jo vetëm kushte të favorshme dhe interesa preferenciale por edhe përfitime të tjera shtesë të cilat plotësojnë më së miri nevojat dhe dëshirat e tyre.

GjatëmuajitMaj, Alpha Bank Albania hodhi në treg ofertën e kredive për shtëpi dhe kredisë konsumatore të siguruar, ku Banka mbulon të gjitha shpenzimet fillestare si atoligjore dhe noteriale, shpenzimet për vlerësimin e pronës si dhe sigurimin e pronëspër vitin e parë. Nga kjo ofertë,klientëtqëaplikojnë deri në datën 10 Gusht për një nga produktet e kredisë, kursejnë22,800lekë nëse kredia e marrë është e një vlere prej 50000 Euro.

Aktualisht Alpha Bank Albania ka tre produkte të cilat mundësojnë financimin e blerjes së një pasurie të paluajshtme:Alpha Plan, Alpha Fiks dhe Kredia për Shtëpi e Siguruar me Depozitë, të cilat kanë karakteristika të ndryshme dhe norma preferenciale interesi të cilat fillojnë nga 3.9%ne lekë deri në 5% ne euro ndërkohë që për kredinë konsumatore të siguruar, interesat e ofruara janë 6.3% ne lekë deri n ë5.9 % ne euro.

Alpha Bank Albania lëshuese ekskluzive e kartave American Express për Shqipërinëka aplikuar përgjatë gjithë vitit, oferta dhe shpërblime të konsiderueshme për të gjithëklientët të cilët kanë ose do të aplikojnë për një kartë.. Falë programit të shpërblimit Alpha Bank Bonus, të gjithë kartëmbajtësit e American Express përfitojnë 20% rimbursim pranë tregtarëve partnerë në këtë program si Neptun, Carpisa, Carrefour, Geox, Golden Lady, Golden Point, Gulf, Spitali Hygeia Tiranë, Mango, Okaidi, Parfois, Prenatal dhe Springfield si dhe 15% rimbursim në të gjithë tregtarët e tjerë në Shqipëri që zotërojnë një terminal shitjesh (POS) nga Alpha Bank Albania; ofertë kjo e vlefshme deri në 31 gusht 2016.

Znj. Erjona Çela, Drejtore e Divizionit të Huadhënies për Ekonomitë Familjare në Alpha Bank Albania tha se:”Alpha Bank Albania po luan një rol shumë të rëndësishëm në akomodimin dhe financimin e të gjithë klientëve të interesuar për produkte të ndryshme kredie dhe do të vazhdojë të hedhë në treg edhe në muajt në vazhdim oferta dhe produkte të favorshme për klientët ekzitues dhe të rinj. Parashikimet tona janë mjaft pozitive jo vetëm për këtë gjashtëmujor, por edhe për vitet në vijim,pasi Alpha Bank Albania ka një mjaftueshmëri kapitali të konsiderueshme, të cilën do ta përdorë për të mbështetur si klientët individë ashtu edhe ata të biznesit. Ne do të vazhdojmë të krijojmë produkte dhe shërbime të cilat i përgjigjentë gjitha nevojavetëtregut.“

Alpha Bank Albania operon në vend që prej vitit 1998 dhe është një prej bankave të mëdha në vend, duke zënë një pozicion të konsiderueshëm në treg përsa i përket biznesit bankar me shumicë si dhe atij me pakicë. Banka ofron një gamë të gjërë produktesh dhe shërbimesh, si depozita dhe produkte investimi, karta debiti dhe karta krediti, produkte të kreditimit bankar me shumicë, si edhe shërbime për biznesin e vogël, të mesëm dhe atë korporativ. Aktualisht, Alpha Bank Albania ofron shërbim cilësor për më shumë se 244 mijë klientë nëpërmjet një rrjeti të gjerë degësh dhe kanalesh të tjera alternative, si 54 ATM, web banking dhe mobile banking, si dhe 1 200 pika të pranimit të pagesave me kartë (PO